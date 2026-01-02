Personlig Assistent till Sölvesborg
2026-01-02
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
, Kumla
, Örebro
, Kristinehamn
, Västerås
Vi är ett stabilt assistansbolag som värnar och respekterar våra kunder. Vår grundsyn är att varje människa är värdefull och att alla ska mötas med respekt och värdighet.
Min Assistans söker assistenter till en av våra kunder som bor i Sölvesborg. Kunden ska flytta till egen lägenhet och är i behov av flertalet assistenter.
Stor vikt är personlig lämplighet och ett genuint intresse för att arbeta som personlig assistent och att du är flexibel och har samarbetsförmåga. Du är ansvarsfull, tålmodig och empatisk. Vi vill att du ska vara intresserad av den sociala omsorgen och av andra människor.
Det är viktigt att du är lyhörd, lugn och har en personlig mognad.
Dina arbetsuppgifter är att stötta vår kund i hans vardag som dagliga rutiner i hemmet, vara ett stöd i alla vardagliga situationer samt ADL.
Kunden vill helst ha manliga assistenter som kan vara behjälpliga under hans aktiviteter i olika miljöer som motorsport, som är kundens stora intresse. Kunden gillar även att bowla, bada och Sweden Rock. Assistenten behöver vara behjälplig med sjukgymnastik i hemmet och även ha erfarenhet av att arbeta med personer med funktionshinder.
Arbetspassen är dag- kväll och helg. Även journatt kan förekomma. Till en början kommer assistenterna avlasta föräldrarna i hemmet och sedan när kunden flyttat till eget boende anpassas tjänsterna därefter.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Intervjuer sker löpande och tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.
Vi är medlemmar i Vårdföretagarna som har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: sofia@minassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Sölvesborg".
(org.nr 556910-2840), http://www.minassistans.se
294 93 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Sofia Björklund sofia@minassistans.se 073-8864014 Jobbnummer
9667149