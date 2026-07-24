Personlig assistent till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-07-24
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära en individ och göra verklig skillnad i vardagen? Vi söker nu personliga assistenter till socialförvaltningen. Det här är ett arbete där du får använda både ditt engagemang och din lyhördhet och där din insats betyder mycket för en annan människas livskvalitet.
Som personlig assistent ger du stöd i personens vardag utifrån individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna varierar utifrån individens situation och kan omfatta personlig omvårdnad, stöd i kommunikation, hushållssysslor och följsamhet i aktiviteter och fritid. Målet är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet sker i individens hem och i dennes vardagsmiljö, och du utgår alltid från den enskildes förutsättningar och önskemål. Du arbetar både självständigt och i samverkan med kollegor och närstående. I arbetet ingår också dokumentation enligt gällande rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är empatisk, ansvarstagande och har god förmåga att anpassa dig efter andras behov. Du har ett professionellt förhållningssätt och kan sätta gränser när det behövs, samtidigt som du är lyhörd och följsam.
Vi ser också att du har:
• Gymnasial utbildning inom vård och omsorg är meriterande.
• Förmåga att möta människor utifrån olika behov och förutsättningar
• God svenska i tal och skrift
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Robert Thornander robert.thornander@varberg.se +46706364928 Jobbnummer
10010542