Personlig assistent till Skinnskatteberg, timanställning
Hej!
Jag söker dig som vill jobba extra som personlig assistent och kunna rycka in när det behövs - perfekt om du vill ha ett flexibelt jobb vid sidan av annat. Det handlar om en timanställning där du hoppar in vid behov, till exempel när ordinarie assistenter är lediga eller vid luckor i schemat.
Hos mig är tempot ofta högt och stämningen lättsam, så du som har nära till skratt och gillar att vara aktiv kommer passa bra. Jag tycker om musik, tv-spel, radiostyrda maskiner, motorer och fordon - och jag uppskattar verkligen någon som gillar att snacka, skämta och hänga med på det som händer. Bilåkning är också en del av min vardag.
Jag är 30+ och använder rullstol, vilket gör att jag behöver stöd i det mesta som hör vardagen till. Arbetsuppgifterna är varierade och kan till exempel vara hjälp vid upp- och läggning, personlig hygien, matlagning samt vissa fysiskt tyngre moment som vändningar.
Jag bor lantligt i Skinnskattebergs kommun, så körkort och tillgång till bil är ett måste.
Start är omgående.
Känner du att det här skulle kunna passa dig? Hör gärna av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
739 92 SKINNSKATTEBERG Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9882491