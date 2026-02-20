Personlig assistent till Rönninge
2026-02-20
Om Tjänsten
Vi söker en personlig assistent till en 49-årig man med en förvärvad hjärnskada efter trafikolycka. Arbetet utförs i den miljö där uppdragsgivaren vistas, i hemmet men också på daglig verksamhet. Just nu söker vi 2 personer som kan jobba deltid och hoppa in när det behövs. Vi söker också sommarvikarier med chans till förlängning.
Vem är du?
Du är en ansvarsfull och ärlig person som är lyhörd, empatisk och trygg i dig själv. Du kan arbeta självständigt. Du är kvinna 25 +, flytande svenska i både tal och skrift.
Tjänstgöringstiden omfattar dag och eftermiddagspass.
Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom assistans och hjärnskada, men personlig kemi är av största vikt för vår kund.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
STOCKHOLM Arbetsplats
Vår Omtanke
