Personlig assistent till pojke i Horred 85%
2025-10-03
Nu söker vår härliga kund i Horred fler assistenter till sitt team!
Våran lilla stjärna tycker om att komma ut och hitta på olika aktiviteter som t.ex att besöka badhuset, gå ut på promenader med Krokodilen (rullatorn), besöka lekparker m.m.
Kunden går i skolan och slutar 14.40 på vardagarna.
Det är viktigt att du som ska arbeta med honom har ett driv och engagemang då det för honom är viktig att få både social och fysisk stimulans i vardagen.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut och initiativ för att avlasta anhöriga. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med ett aktivt liv. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen utgår ifrån kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
För detta uppdrag behöver sökande ha körkort.
Arbetstider:
Morgonpass Vardagar: 06.30-08.30
Kvällspass Vardagar: 14.30 - 20.00, Fredagar till ca 18.30.
Vi söker en assistent för en omfattning på ca 75-80% men även timvikarier. Under lovveckor har kunden mer assistanstimmar och även möjlighet till att jobba under helger finns.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!KvalifikationerKörkortskrav
