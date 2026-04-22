Personlig assistent till pojke
Mrf Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskoga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskoga
2026-04-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mrf Assistans I Sverige AB i Karlskoga
, Örebro
, Arvika
, Norrköping
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en 15-årig aktiv pojke med autism (svårare grad), som behöver stöd i sin vardag.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Tjänsten innefattar både ett vikariat samt möjlighet till timanställning vid behov, med start omgående. Arbetstiderna kan variera och inkluderar dagar, kvällar och eventuellt helger.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att:
Stötta i alla dagliga aktiviteter (ADL), såsom hygien, måltider och rutiner
Vara ett stöd i kommunikation och sociala situationer
Delta i och uppmuntra till aktiviteter utifrån pojkens intressen och behov
Skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i vardagen
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och tålmodig
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn/ungdomar med funktionsnedsättning
Har erfarenhet av autism (meriterande, men inget krav)
Är flexibel och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Introduktion och stöd ges på plats
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Ansök via mejl
E-post: levi@mrfassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlskoga". Arbetsgivare Mrf Assistans I Sverige AB
(org.nr 559230-6327)
691 43 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9870520