Personlig assistent till man strax utanför Visby - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland2021-06-29Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? Vi på Humana söker nu en personlig assistent där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv.Vi söker en personlig assistent till en man i 30-årsåldern en bit utanför Visby. Han har diagnoserna autism, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Han behöver hjälp med flertalet situationer i sin vardag, både när det gäller praktisk hjälp som exempelvis omvårdnad, handling, matlagning men även hjälp i sociala sammanhang. Vår kund har ett stort intresse för bilar, i synnerhet gamla Volvomodeller och Scanialastbilar och vi ser gärna att du delar det intresset.2021-06-29Tjänsten är förlagd till 8 timmar per vecka, antingen arbetar du varje onsdag, varannan lördag/varannan söndag eller enligt överenskommelse. Arbetspassen är generellt förlagda som tidigast 09.00 på vardagar och 11.00 på helger med viss flexibilitet.Vem vi sökerVi söker dig som är lugn, trygg, glad och tydlig som person. Du ska ha tidigare arbetslivserfarenhet från vårdyrken, gärna personlig assistans. Det är starkt meriterande om du även har erfarenhet av epilepsi, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi lägger stor vikt vid personkemi. Eftersom vår kund bor en bit utanför Visby är körkort ett krav och du behöver även kunna uppvisa ett giltigt registerutdrag samt vara rökfri.Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Tillträde: OmgåendeVaraktighet: Vi tillämpar anställningsformen "Så länge uppdraget varar".Ansökan:Din ansökan kommer läsas av personal vid Humana, av kunden och dennes anhöriga. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄREnligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress:Blanketten du ska välja heter: Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet) 442.9Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltidSista dag att ansöka är 2021-07-28Humana AB5837467