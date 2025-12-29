Personlig assistent till man, Stockholm
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-12-29
Jag är en 35-årig man i centrala Stockholm som nu söker personlig assistent som kan stötta mig på min dagliga verksamhet samt hemma i mitt hem.Är du en kreativ man som är intresserad av skapande, musik (ett plus om du sjunger eller kan hantera ett instrument) och/eller tv-spel, gillar Pokemon go promenader eller liknande. Kan du vara precis rätt person för rollen!Mina personliga assistenter stöttar mig även i olika former av skapande som till exempel modellbyggen och den teknik som finns runt alla nämnda områden. I rollen som min personliga assistent kommer du få möjlighet att utveckla dessa intressen tillsammans med mig!Jag har epilepsi, en intellektuell funktionsnedsättning med autismliknande symptom och behöver hjälp med allt som rör mitt dagliga liv både med att sköta vardagliga hushållssysslor och att kunna utöva mina hobbyer.Omfattning: Just nu söker jag en eller två assistenter för timanställning som kan tänkas jobba dagtid men främst kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)

Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9665288