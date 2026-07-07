Personlig assistent till man på Öxnehaga
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-07
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, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår uppdragsgivare på Öxnehaga, en man i 60 års åldern. Vi söker en noggrann och självständig person som vill göra skillnad i någon annans vardag. Passar detta in på dig? Då kanske du har möjligheten att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som assistent till vår uppdragsgivare ska du vara stabil och lugn samt känna dig trygg med att arbeta självständigt. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning, handling samt att vara behjälplig i andra aktiviteter i och utanför hemmet så som exempelvis läkarbesök och promenader. Det är även viktigt att du är lyhörd för uppdragsgivarens behov och signaler samt har en god kommunikativ förmåga då du blir vår uppdragsgivares röst utåt.
Vad krävs
Vi söker dig kvinna eller man som är ansvarstagande, noggrann och som gärna arbetar självständigt. På jobbet behöver du ta fram din kreativa sida och vara den som tar initiativet. Du behöver även vara trygg och lugn i dig själv som person. För att bli aktuell för tjänsten så behärskar du det svenska språket väl i både tal och skrift då du är vår uppdragsgivares röst utåt och behöver hantera kontakter med andra aktörer så som sjukvård eller anhöriga.
Det är meriterat om du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Deltidstjänst ca 50-75%
Timvikarier vid behov
Arbetstider som kan förekomma är; dag, kväll, helg och sovande natt (väntetid 6h) samt dyngspass
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Josefina Stein, josefina.stein@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv I Jönköping, Olja, Ek För
553 22 JÖNKÖPING Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Rekryterare
Josefina Stein josefina.stein@kooperativetolja.se Jobbnummer
9994749