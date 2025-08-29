Personlig assistent till man med autism
Bärkraft Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn
2025-08-29
Vi söker personliga assistenter till en man med autism. I ditt arbete kommer du hjälpa och vägleda kunden i alla vardagliga situationer.
Han har bl.a svårigheter med kommunikation, samspel med andra samt förstå sin omvärld.
I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom mat, hygien, delta på aktiviteter och läkarbesök.
Hos kunden arbetar vi med lågaffektivt bemötande.
Det är viktigat att du som person har lätt för tempoväxlingar.
Kunden har assistans dygnet runt med sovande jour under natten. Han är beviljad dubbelassistans för viss del av dagen.
Tjänsten är förlagd i Gällstad.
Bärkraft Assistans AB är ett företag som arbetar med personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bärkraft Assistans AB
Marie Werdelin marie.werdelin@barkraft.se
