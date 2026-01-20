Personlig assistent till man i Vilshult
2026-01-20
Nu söker vi en personlig assistent till en av våra manliga kunder i Vilshult.
Vår kund är en rullstolsburen medelålders man med ett fysiskt funktionshinder.
Han behöver assistans i sin vardag, såsom träning, förflyttningar, matlagning,
trädgårdsfix, personlig hygien. Kundens vardag är varierad men ändå rutinbaserad och assistans sker i huvudsak hemma i kundens bostad. Arbetet består av av att vara behjälplig med diverse sysslor i hemmet, samt följa med på olika aktiviteter.
Du arbetar till stor del i kundens hem, men din formella arbetsplats är alltid där kunden befinner sig.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Anställningsform: Så länge uppdraget varar
Tjänstgöringsgrad: 38% med chans till fler timmar samt större tjänst under sommarmånaderna när ordinarie personal ska ha semester
Arbetstider: tolvtimmarspass dag/ natt, vaken natt. Rullande schema på årets alla dagar
Tillträde: Mars
Anställningen omfattas av kollektivavtal.
Innan anställningen påbörjas ska du ha uppvisat giltiga utdrag från belastningsregistret. Uppdatering av dessa utdrag sker sedan årligen.
DIN PROFIL
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du vara kvinna, social och engagerad person som trivs med en aktiv vardag. Du trivs med att åka med på olika aktiviteter.
Det viktigaste för oss på NOA är att matchningen mellan kund och assistent blir rätt. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet, vilja och intresse för assistansyrket när vi rekryterar. Personliga egenskaper vi värderar högt är arbetsmoral, lyhördhet och omtanke. Att kunna ta egna initiativ men ändå respektera kundens vilja och behov är minst lika viktigt.
B-körkort är ett krav.
Hantera svenska språket i tal och skrift.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Vi tycker att du har ett av världens viktigaste jobb. Som arbetsgivare är vi måna om att erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Vi erbjuder ofta kompetensutveckling i form av specifika utbildningar mot just det funktionshinder som du arbetar med, men också mer generella utbildningar som exempelvis hjärt- och lungräddning. Därutöver sker många trevliga sammankomster för både assistenter och kunder.
KONTAKT
Martina Olovssonmartina@noass.se
(ansökningar inskickade via mail kommer inte att behandlas)
0705-227184
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem Primass och länk dit finns i anslutning till denna annons. Om du inte redan har ett ansökningskonto så skapar du enkelt detta via vår hemsida.
OBS! Eftersom tillsättning sker så snart vi funnit rätt kandidat kan rekryteringen komma att avslutas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
OM OSS
NOA är en assistansanordnare som gör allt för att leverera det där lilla extra. Verksamheten är baserad på långvarig och egen erfarenhet av personlig assistans och LSS och för oss är det en självklarhet att god assistans endast kan levereras genom engagerade och duktiga assistenter. Våra kunder och anställda finns i Blekinge, Småland och Skåne och vårt kontor finns i Sölvesborg. Välkommen in i NOA-gemenskapen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NOA Personlig Assistans AB
(org.nr 556698-8654)
Olofström (visa karta
)
293 00 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NOA Personlig Assistans Olofström Jobbnummer
9694814