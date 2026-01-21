Personlig assistent till man i Västerås
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Är du vår nya stjärna och vill arbeta som personlig assistent till en man i sina bästa år?Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Nu söker vi personliga assistenter till en av våra manliga kunder som är bosatt i Västerås.
Vår kund är en 67-årig man som efter en svår stroke för drygt 10 år sedan är i behov av assistans i sin vardag.
Som personlig assistent kommer du stötta kunden i allt som hör vardagen till, till exempel manuella förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor och aktiviteter, i och utanför hemmet.
Detaljer runt kundens vardag som är viktiga att följa:
• Kunden har afasi och kommunicerar inte via tal. Han har även en mycket mild grad av epileptisk retning som visar sig max någon gång per år.
• Kunden älskar att hänga med i nyheterna, älskar sport och naturprogram. Han uppskattar trevligt sällskap och god mat (skaldjur står högst på listan).
• Regelbunden enklare träning är viktig för hans välmående.
• Sambon arbetar inte utanför hemmet utan är en av assistenterna.
Om dig
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer.
Vi söker en person som är :
• Social, trygg, lättsam och nyfiken.
• Van vid att ta ett stort ansvar.
• är tålmodig.
• gärna har körkort.
• Har nära till skratt och en stor portion humor.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Finska och/eller portugisiska är en bonus.
• Är flexibel och gärna kan åka med vår kund på resor.
• Gärna har tidigare erfarenhet av vårdyrket.
• Har god fysik.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och hur du fungerar i samarbete.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker en timvikarie. Arbetspassen är i huvudsak förlagda kl 08:00-21:00.
Nattpass kan förekomma vid förfrågan men inte enligt schema. Resor med övernattning kan förekomma.Så ansöker du
Vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Är du en person som inte ser problem utan lösningar, som är stark, lättsam och har ett varmt hjärta - tveka inte, sök! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9695750