Personlig Assistent till man i Vänge, Uppsala
2025-10-08
Jag är en medelålders man som bor i Vänge utanför Uppsala. Mina intressen är att lösa korsord, träna på gymmet, ta promenader. Jag är behov av assistenter som kan jobba deltid . För mig är det viktigt att du är glad, positiv, trevlig, kan hålla tider, gärna ha intresse av matlagning. Humor är en uppskattad egenskap. Men det allra viktigaste är att personkemin stämmer. Jag ser helst att du som söker är en man i min ålder (47 år) eller äldre.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
