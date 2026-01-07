Personlig assistent till man i Vallentuna
Assistansporten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-01-07
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansporten AB i Haninge
, Nacka
, Nynäshamn
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg, lyhörd och ansvarsfull personlig assistent till en rullstolsburen man i 50-årsåldern. Du kommer vara ett viktigt stöd i hans vardag och hjälpa till med det mesta i det dagliga livet.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad, förflyttningar, hjälp i hemmet, följa med på aktiviteter, stöd i sociala sammanhang och vardagsrutiner.
Vi söker dig som är lugn, pålitlig och respektfull. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du ska kunna tala, skriva och förstå svenska bra. Erfarenhet inom assistans är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pa@assistansporten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Vallentuna". Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507)
Markörgatan 10 (visa karta
)
136 44 HANDEN Jobbnummer
9670533