Personlig assistent till man i Uppsala
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en man i 30-årsåldern. Han bor i egen lägenhet i Uppsala.
För att du ska passa för detta jobb behöver du vara flexibel och lyhörd så att du kan se när du ska assistera och när du ska ta ett steg tillbaka. Du ska vara lösningsfokuserad, stresstålig och kunna arbeta motiverande. Är du dessutom en pålitlig, ansvarskännande och empatisk person så är detta ett arbete för dig.
I arbetet ingår att hjälpa till vid samtliga förflyttningar, att vara behjälplig med hushållsarbete som t.ex. matlagning, städ och tvätt samt andra i hemmet förekommande uppgifter. I arbetet ingår även att följa med på olika aktiviteter. Har du erfarenhet av att jobba som personlig assistent är det en merit, men inget krav.
Arbetet kräver flytande svenska i både tal och skrift.
Arbetstiden är vardagar dag 8-17 och natt 17-08 och helger dag 9-20 och natt 20-9.
Tillträde omgående.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Kundansvarig
Natalia Nordlund natalia.nordlund@sarnmark.se Jobbnummer
9739799