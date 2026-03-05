Personlig assistent till man i Torsby
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Torsby
2026-03-05
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azalea Care AB i Torsby
, Sunne
, Munkfors
, Arvika
, Forshaga
eller i hela Sverige
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Vi söker nu förstärkning till en av våra kunder i Torsby!
Kunden är en man i 30 årsåldern. Han bor själv i en lägenhet och behöver stöttning dygnet runt.
Du är motorn i vardagen, hittar på aktiviteter och hjälper till med sådant som kan tänkas uppkomma i kundens vardag som personlig omvårdnad, vardagssysslor, matlagning samt skötsel av hem.
Arbetstiderna är varierade och du som söker ska kunna arbeta dag, kväll, natt och helg (jour under natten förekommer).
Vi söker sommarvikarie samt en assistent till en fast rad där tjänsten är på ca 50%
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans sedan tidigare men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Är du en glad, empatisk, social och engagerad person kommer du att trivas och passa för detta jobb!
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till.
Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer.
Som personlig assistent hos oss får du:
• God arbetsmiljö
• Närhet kund - assistent - verksamhetschef
• Fräscha arbetskläder
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Azalea Care AB
(org.nr 559070-1495), http://www.azaleacare.se Arbetsplats
Azalea Care Jobbnummer
9779291