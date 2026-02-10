Personlig assistent till man i Spånga
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Spånga, Stockholm.
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en man i medelåldern med förvärvad hjärnskada och är i behov av att utöka sin personalstyrka med engagerade och motiverade assistenter. Mannen har stort omvårdnadsbehov och vi ser gärna att du har erfarenhet av vård och och omsorg då du bland annat kommer att få hjälpa kund med hygien samt lyft- och förflyttningar.
Utöver detta kan du som assistent även få hjälpa till med hushållssysslor så som matlagning, städ och tvätt och rekreation.
Kunden bor ensam i en lägenhet med assistans dygnet runt. Besöker daglig verksamhet ett par dagar i veckan då assistenten följer med.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Förflyttningar
Personlig hygien
Rekreation och fritid
Hushållssysslor
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Meriterande med erfarenhet av vård och omsorg
God kommunikationsförmåga i tal och skrift
Flexibel och ansvarsfull
Initiativtagande och noggrann
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning, söker även timvikarier
Omfattning: Deltid (ca 30h/v)
Arbetstid: Måndag och tisdag varje vecka, Varannan helg (jämn vecka) lördag och söndag Samtliga arbetspass är mellan 08:00-19:30.
Tillträde: 2/3.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 250220
