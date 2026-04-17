Personlig assistent till man i Oxelösund
Personlig assistent sökes till manlig kund i Oxelösund.
Vi söker en assistent som vill gå på schemarad på ca 38% med möjlighet att arbeta extra under sommaren. Vi söker även timvikarier. Specificera gärna i ansökan om du söker tjänst på schema eller som timvikarie.
Kunden har assistans dygnet runt med vilande jour mellan kl 00.00-07.20 och dubbelbemanning under dagtid. Arbetspassen är förlagda mellan kl 08.00-17.45, 11.30-19.00, 19.00-09.30 eller 11.30-09.30.
Det är viktigt att du som söker är lugn, lyhörd och kommunikativ. Arbetsuppgifterna inkluderar medicinhantering, förflyttningar med taklyft, personlig omvårdnad, städning, matlagning mm.
För att arbeta hos oss behöver man gå vissa utbildningar i samband med rekrytering och även få av sjuksköterska delegerat ansvar för medicinhantering.
Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska.
• Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: Belastningsregistret - begära utdrag
Carelli Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
613 30 OXELÖSUND Kontakt
Områdeschef
Hanna Bergström hanna.bergstrom@carelli.se Jobbnummer
9860007