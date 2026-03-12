Personlig assistent till man i Mariestad
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad
Vi söker dig som är man eller kvinna, 25 år eller äldre som vill arbeta som personlig assistent och har möjlighet att jobba extra varannan helg, främst dagtid till vår kund i Mariestad. Tiderna kan variera. Möjlighet finns även att få arbetar extra på kvällar under veckan.
Erfarenhet inom personlig assistans är ett krav men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi. Det är önskvärt att du har arbetat med kunder med ett omfattande omsorgsbehov. Meriterande är om du har erfarenhet av PEG och är utbildad undersköterska.
Som person ser vi att du är lugn, ödmjuk och trygg i dig själv. Det är av stor vikt att du kan ta egna initiativ och hellre ser lösningar än problem.
Kunden är en glad och härlig 23-årig kille med CP-skada, utvecklingsstörning, epilepsi och andningsproblematik. Som assistent åt denna kund kommer du få hjälpa till med all personlig omvårdnad, matning (sondmat), förflyttningar och aktiviteter som till exempel träning enligt träningsschema i hemmet. Kunden har inget tal men är duktig på att kommunicera via kroppspråk och bilder så det är viktigt att du är lyhörd och har en god förmåga att läsa av en person.
Tror du att du skulle passa till tjänsten? Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Observera att tjänsten är i Mariestad, inte i Stockholm.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter. Du får svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och om du vill kan du göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9792523