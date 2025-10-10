Personlig assistent till man i Kristianstad
Animo Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
Vi söker nu efter personlig assistent till en man boende centralt i Kristianstad. Kunden ser gärna kvinnliga sökande och att du kan arbeta varierande tider och vara flexibel till viss del.
Du får gärna ha erfarenhet av personlig assistans eller vård sedan tidigare. Du kommer att ingå i ett team av glada och sociala assistenter där samarbete och engagemang står högt på dagordningen.
Noggrannhet och förmågan att vara lyhörd är egenskaper som är nödvändiga. Arbetet är förlagt på dygnspass med jour.
Du ska fungera som kundens förlängda arm och assistera honom i det dagliga livet med t.ex. måltider, hygien och aktiviteter. Inget körkort krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: ansokan@animoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kristianstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Animo Assistans AB
(org.nr 556818-9137)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad Jobbnummer
9550857