Personlig assistent till man i Kävlinge
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kävlinge
2026-07-16
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Kävlinge
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Albatross Personlig Assistans AB söker en personlig assistent till en rullstolsburen man i 50- års åldern strax utanför Kävlinge. Brukaren önskar manliga assistenter.
Dina arbetsuppgifter är att vara behjälplig vid olika dagliga sysslor och göromål i och utanför hemmet.
Tjänsten är på ca 80%. Passen är 08-19 eller 19-08. Tillträde omgående.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878), https://albatross.tidvis.se/lediga_tjanster
Sankt Lars väg 42 A (visa karta
)
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Veronika Vallberg veronika@albatross-pa.se 046-26 10 171 Jobbnummer
10004216