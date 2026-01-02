Personlig assistent till man i Kalmar
2026-01-02
Vi söker en trygg och erfaren personlig assistent för arbete hos en av våra kunder i Kalmar.
Tjänsten är på ca 70% och innebär att du blir en viktig del i att skapa en bra vardag för vår kund. Rollen som personlig assistent innebär att bidra till en trygg och stabil miljö, med fokus på kundens behov och säkerhet.Publiceringsdatum2026-01-02Erfarenheter
Du bör ha erfarenhet av vård och omsorg samt tidigare ha arbetat som personlig assistent.
Trygghet:
Du ska vara trygg i din arbetsroll och kunna hantera olika situationer med säkerhet och lugn.
Integritet:
Din förmåga att respektera och skydda kundens personliga integritet är av högsta betydelse.
Personlighet:
Vi söker dig som är ansvarsfull, empatisk och har ett gott bemötande.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Kunden är rullstolsburen och som assistent hjälper du till med personlig hygien, andra grundläggande behov, vid förflyttningar, dagliga promenader, samt hushållssysslor. Vi förväntar oss att Du är en lyhörd och kreativ problemlösare med förmåga att anpassa stödet efter kundens unika behov.
På grund av allergi i hushållet behöver du som söker vara helt rökfri och helt undvika parfym o andra starka dofter under arbetstid.
Om Tjänsten:
Vi söker en personlig assistent ca 70% dag och natt i Kalmar.
Arbetspassen är förlagda kl. 07:45-20:30 samt 22-08:45 med jour.
Bakgrundskontroll utförs på alla som går vidare i processen.
Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan annonstidens slut.
Därför rekommenderar vi att du söker tjänsten snarast om det är DIG vi söker!
Varmt välkommen!
Vilka är Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
