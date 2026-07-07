Personlig assistent till man i Jakobsberg
Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-07
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Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Om mig:
Jag är en 52-årig man med glimten i ögat, och mitt hjärta klappar för fotboll! Jag bor ensam i min lägenhet i Jakobsberg, fem minuters promenad från centrum och pendeltåg. Det är främst här som assistansen utförs.
Jag har tidigare producerat en egen podcast där jag har flera följare. Jag gjorde även videos på youtube: https://www.youtube.com/@Miltdog/about
Tyvärr hinner jag inte med så mycket av detta längre men skulle gärna vilja komma igång igen.
På grund av min sjukdom (MS) behöver du som assistent hjälpa mig i min vardag med allt ifrån videoredigering till toalettbestyr och allehanda hushållssysslor. Jag har även börjat se lite sämre så du kan behöva läsa min post, hjälpa mig skriva eller ta kontakt med myndigeter.
Vem är du?
Jag hoppas att du som person är positivt inställd. Det är viktigt för mig att din svenska är god både i tal och skrift. Det beror på att jag ibland har svårt att uppfatta vad som sägs, på grund av min sjukdom. I din roll behöver du dessutom stötta mig i kontakt med myndigheter och sjukvård.
Att vi klickar och får en bra kemi är av stor betydelse. För att lyckas behöver du vara lyhörd och ödmjuk. Ett plus är om du intresserad av fotboll och podcasts.
Det är bra om du har erfarenhet av hjälpmedel så som golv-lyft och tak-lyft.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Timvik men även fast rad på schema upp till ca 50 %
Hur ser arbetstiden ut?
Blandade pass både vardag och helg.
Mån-fre 8:00-16:45
lör-sön 09:00-16:30
Även vissa kvällar 18:00-21:00Kvalifikationer
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande
tidigare erfarenhet av personlig assistans yrket
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2026-07-26 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sök via länken ovan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K295". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Sveriges Assistans AB
(org.nr 556659-5210)
177 31 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Hela Sveriges Assistans AB Jobbnummer
9995727