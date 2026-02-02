Personlig assistent till man i Hyllie
Personlig assistent till man i Malmö (Hyllie)
För vår kunds räkning i Malmö (Hyllie), söker vi en timanställd personlig assistent som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål. Som personlig assistent till kunden spelar du en viktig roll i hans dagliga livsföring. Du är initiativtagande, har en förmåga att vara kreativ men också ta ett steg tillbaka när situationen kräver det. Du är en del i att stötta och assistera kunden i bland annat personlig omvårdnad och förflyttningar. Du har med fördel ett intresse för musik och trivs med att hitta på saker tillsammans med kunden.
Vi söker dig som:
* Är intresserad av en timanställning och möjlighet till fast schemarad
* Gärna har erfarenhet av personlig assistans eller har jobbat inom vård och omsorg tidigare
* Behärskar engelska väl
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet. Tunga lyft och förflyttningar förekommer.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att ta ett steg tillbaka när det behövs. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med utmaningar i arbetet.
Du kan jobba dag som kväll och helger. Personlig assistans utförs under dygnets alla timmar.
Meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans. Du blir en del av ett team som jobbar tillsammans med och för kunden.
Monument Assistans ber alltid om utdrag ur belastningsregistret : "Kontroll av egna uppgifter". Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se +46760051350 Jobbnummer
9718810