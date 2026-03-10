Personlig assistent till man i Hässelby ca 50%
Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
Om mig:
Jag är en 52-årig man med glimten i ögat, och mitt hjärta klappar för fotboll! Jag bor ensam i min lägenhet i Jakobsberg, fem minuters promenad från centrum och pendeltåg. Det är främst här som assistansen utförs.
Jag producerar en egen podcast där jag har flera följare. Jag gör även videos på youtube: https://www.youtube.com/@Miltdog/about
På grund av min sjukdom (MS) behöver du som assistent hjälpa mig i min vardag med allt ifrån videoredigering till toalettbestyr och allehanda hushållssysslor.
Vem är du?
Jag hoppas att du som person är positivt inställd. Det är viktigt för mig att din svenska är god både i tal och skrift. Det beror på att jag ibland har svårt att uppfatta vad som sägs, på grund av min sjukdom. I din roll behöver du dessutom stötta mig i kontakt med myndigheter och sjukvård.
Att vi klickar och får en bra kemi är av stor betydelse. För att lyckas behöver du vara lyhörd och ödmjuk. Ett plus är om du intresserad av fotboll och podcasts.
Det är bra om du har erfarenhet av hjälpmedel så som golv-lyft och tak-lyft.
Timvik men även fast rad på schema upp till ca 50 %
Hur ser arbetstiden ut?
Blandade pass både vardag och helg.
Mån-fre 8:00-16:45
lör-sön 09:00-16:30
Vem är arbetsledare
En av assistenterna i uppdraget är även arbetsledare. I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Meriterande
tidigare erfarenhet av personlig assistans yrket
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2026-03-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sök via länken ovan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K295". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Sveriges Assistans AB
(org.nr 556659-5210)
165 64 HÄSSELBY Jobbnummer
9787009