Personlig assistent till man i Härryda, Göteborg, 50%
Pater Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda
2025-10-28
Vi söker en personlig assistent till en av Pater Assistans brukare som bor i Härryda, strax utanför Göteborg. Tjänsten är på nästan 50% och är förlagd 9.00-15.00, onsdag och fredag, samt lördag. Du arbetar i en liten arbetsgrupp tillsammans med en annan assistent som alla tillsammans utgör ett viktigt stöd för att skapa en fin tillvaro.
Vi söker dig som är flexibel och positiv i din personlighet. Du behöver ha körkort och egen bil. Då kollektivtrafik är begränsad till brukaren. Så du behöver köra med egen bil till detta jobb. Bor du nära Härryda eller dess närhet är det ju smidigare för dig.
Tillträde till tjänsten är omgående, men vi vill att du går bredvid något pass tillsammans med en annan personlig assistent innan.
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete, men personlig lämplighet är viktigast. Du är positiv, lyhörd och strukturerad. Arbetet som personlig assistent ställer krav på initiativförmåga och att du som anställd trivs med ensamarbete och är beredd att utföra för yrket sedvanliga uppgifter.
Det är viktigt med goda kunskaper i svenska språket. Brukaren sitter i rullstol.
Intervjuer sker löpande, först med verksamhetsansvarig genom ett digitalt videomöte. Sedan träffar du brukaren och gruppledare för intervju.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänta därför inte med din ansökan. Skicka din CV och ett personligt brev till jobb@pater.se
och berätta varför just du passar bra som personlig assistent.
Ett utdrag ur belastningsregistret behöver visas upp vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Skicka ansökan via mail till jobb@pater.se
E-post: jobb@pater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent, Härryda". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pater Assistans AB
(org.nr 556671-1593)
Härryda (visa karta
)
438 94 HÄRRYDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pater Assistans AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Dicran Sarafian jobb@pater.se 070-775 99 66 Jobbnummer
9578538