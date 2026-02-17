Personlig assistent till man i Halmstad - sommarvikariat
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en social och aktiv person som bor i centrala halmstad. Jag har en muskelsjukdom som gör att jag har nedsatt styrka i mina muskler och därför behöver hjälp i en del fysiska moment i vardagen. Jag talar om vad jag beöver hjälp med och du bör vara lyhörd för mina behov och veta när du ska hålla dig i bakgrunden. Det är viktigt att du kan sysselsätta dig själv när jag inte behöver din hjälp.
På fritiden träffar jag kompisar och eftersom du kommer vara med mig där jag befinner mig är det viktigt att du är social och kan smälta in i. I övrigt söker jag dig som är självgående och kan ta egna initiativ.
Körkort är ett krav eftersom du kommer köra min bil i arbetet. Vi har rökfri arbetstid.
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet att börja redan nu som timvikarie och även fortsätta till hösten. Arbetspassen är mestadels dygnspass med jour på natten. Du kommer jobba ca 1-2 pass per vecka under sommaren.
Vi kommer endast kontakta sökande som är aktuella för intervju. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
