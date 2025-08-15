Personlig assistent till man i centrala Växjö
2025-08-15
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent ca 60-70% till en man i 30-årsåldern med en muskelsjukdom boendes i Växjö. Kunden har ett stort intresse för film, musik och sport. För att bli aktuell för denna tjänst krävs det att du har manuellt körkort.
Du behöver kunna vara flexibel med arbeta varierande arbetstider vardag som helg, dagpass samt sovande jour för att vara aktuell för denna tjänst.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna
Hjälpa till vid personlig hygien, av- och påklädning och samt vid måltider
Assistera vid förflyttningar. Permobil, lift och duschstol finns tillhands, men även andningsmask under natten
Arbetstider:
Kl. 07.30-17.00
Kl. 17.00-09.00 (3 timmar jour under natten)
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Du är lugn och inkännande som person samt förstår skillnaden mellan psykisk och fysisk funktionsvariation. Kanske har du arbetat eller arbetar som personlig assistent. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet. Kvalifikationer
Manuellt B-körkort för att kunna köra kunden till sitt arbete.
Svenska i tal och skrift för att kunna dokumentera rätt
Meriter:
Erfarenhet av vård och omsorg
För att underlätta processen vid eventuell anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, vilket du snabbt kan beställa här och ta med till intervjutillfället. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: 1 st 60-70% Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde i september.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett BankID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
För dig med Anställningsstöd
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Olivia Personlig Assistans även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Hantering av din ansökan
Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia Personlig Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia Personlig Assistans, om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia Personlig Assistans
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9459959