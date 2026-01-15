Personlig assistent till man i centrala Sollefteå
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
Vi söker nu engagerade timvikarier till vår kund som är bosatt i centrala Sollefteå. Du som söker tjänsten ska efter kundens önskemål kunna prata flytande svenska, tycka om matlagning och ett krav är att du har B-körkort då man under sina arbetspass framför kundens bil.
Arbetspassen är förlagda dagtid mellan ca 08.00-21.00.
Kunden sitter i rullstol och har olika hjälpmedel i hemmet så vi ser gärna att du har erfarenhet av att använda olika hjälpmedel, men innan du börjar arbeta hos kunden får du en bra introduktion där du får lära dig hur dem fungerar.
Som personlig assistent kommer du också att vara ansvarig för att föra social dokumentation i samband med dina arbetspass. Det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket väl och är bekant med att använda smartphone och dator.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
* Erfarenhet från arbete som personlig assistent är meriterande
* Erfarenhet av att arbeta med olika typer av hjälpmedel och funktionsvariationer
* B-körkort
* Flytande svenska
* Erfarenhet av att använda smartphone och datorDina personliga egenskaper
* Lyhörd och flexibel
* Uppmärksam och omtänksam
* Empatisk och hjälpsam
* Tillförlitlig och ansvarstagande
Som anställd hos oss erbjuds du en meningsfull och givande arbetsmiljö där du får möjlighet att hjälpa andra människor. Vi satsar på att erbjuda våra anställda en kontinuerlig utveckling och vidareutbildning inom personlig assistans.
Om du är intresserad av att arbeta som sommarvikarie hos oss på Carelli Assistans, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Du kan nu även få ett digitalt belastningsregister, använd dig av E-tjänsten via länken för att få ett digitalt utdrag.
Ansökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Sista ansökningsdag är 2025-09-30 men rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Maxine Wallin maxine.mw.wallin@carelli.se Jobbnummer
9685866