Personlig assistent till man i centrala Lund- Timanställning/Sommarvikariat
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-06-25
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Vi söker nu en personlig assistent till aktiv man i 70-årsåldern som bor själv i en lägenhet i centrala Lund.
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag. Arbetet är varierande och innehåller både praktiska uppgifter och socialt stöd i olika aktiviteter.
Du som söker ska vara kvinna, rökfri och vara pigg på att följa med på olika aktiviteter.
Dina arbetstider kommer att vara 8.30-17.30 vid sjukfrånvaro, samt sommarvikariat.
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning kan arbetsgivaren komma att genomföra en bakgrundskontroll.
Du behöver begära ett regiterutdrag Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten och visa oss vid en eventuell anställning.
💚 Varmt välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Utöver personlig assistans utför vi även ledsagning och avlösning på uppdrag av kunder boende i Lunds kommun.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
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244 65 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Shirin Nilsson shirin@ekensassistans.se 046-730095 Jobbnummer
9979706