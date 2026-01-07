Personlig assistent till man i centrala Ludvika
2026-01-07
Molnet Personlig Assistans är en assistansanordnare för personer som är berättigade till personlig assistans enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi erbjuder flexibla lösningar med hög kvalitet, god tillgänglighet och stort engagemang - både för våra kunder och våra medarbetare.
Vi söker nu extra personal som kan arbeta vid behov till en rullstolsburen man med positiv livssyn, bosatt i centrala Ludvika.
Du bör vara en person som är lyhörd, positiv, empatisk, trygg och lugn samt har ett stort engagemang för yrket som personlig assistent. Att kunna vara flexibel och tillgänglig ses som mycket positivt. Viktigt att du förstår vikten av att vara professionell i din yrkesroll. Du bör även vara ansvarsfull, kunna arbeta självständigt och lösa uppgifter på egen hand i samråd med kunden.
Arbetsuppgifter: Du kommer vara kundens förlängda arm i vardagslivet vilket innebär att hjälpa med matlagning och fritidsaktiviteter. Han behöver hjälp med hemmets olika sysslor och personlig omvårdnad, på- och avklädning, träning/stretching samt förflyttningar.
Rökfri under all arbetstid är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid rekrytering. Tidigare erfarenhet är inget krav. Mer information ges vid en eventuell intervju. Intervjuer sker fortlöpande.
Om du känner att du stämmer in på beskrivningen ovan så tveka inte på att skicka ett mail med CV och personligt brev till Molnet Personlig Assistans. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: simon@molnetassistans.se Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881) Jobbnummer
9671188