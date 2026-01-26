Personlig assistent till man, 30 år Enköping
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Enköping
Särnmark söker en assistent till en ung man, 30 år boende centralt i Enköping
Mannen har en neurologisk diagnos och har nu beviljats personlig assistans, så detta uppdrag är precis i uppstarten. Vi ser gärna att sökanden är delaktig i uppstarten, med engagemang och idéer hur assistansen skall utformas tillsammans med kunden. Det uppskattas om du har körkort. Du får ej ha pälsdjursallergi.
Assistansen utförs i kundens hem och på aktiviteter. Assistansen kommer att utföras dagtid 07-14 måndag till fredag. Kunden behöver assistans med hygien, förbereda och äta måltider, promenader och övriga dagliga bestyr i hemmet. Du behöver ha en god förmåga i att motivera och se vad som skall utföras under dagen. Du behöver ha ett intresse för djur och natur, samt att hitta på aktiviteter tillsammans med kunden.
Man, kvinna eller ålder spelar ingen större roll. Kunden lägger vikt i att det är rätt person som skall arbeta som hans personliga assistent.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
