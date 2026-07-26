Personlig Assistent till liten tjej
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
, Kil
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eller i hela Sverige
Personlig assistent till en busig flicka på 9 år med autism.
Nu söker vi på Poolarna Assistans en varm, trygg och engagerad personlig assistent, vi ser gärna att du talar somaliska och svenska.
Här får du ett varierande och meningsfullt arbete.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning vid behov
Arbetstider:
dag/kväll och helg
Arbetet utgår från kundens hem, men du följer även med på aktiviteter, utflykter, läkarbesök och familjesammankomster.
Ett varierande arbete där du hjälper vår kund med personlig omvårdnad, medicinhantering, lek, träning och kommunikation.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och ansvarstagande, flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Krav på sökande är att du
Kan uppvisa ett utdrag från belastnings registret.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast för oss.
Om Poolarna Assistans
Hos Poolarna Assistans står människan alltid i fokus. Vi är en personlig assistansanordnare med kollektivavtal via Almega och arbetar för trygghet, kvalitet och gemenskap – både för kunder och medarbetare.Så ansöker du
maila din ansökan till: malin@poolarna.se
Urval och intervjuer sker löpande 💚 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlstad2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
656 33 KARLSTAD Jobbnummer
10011627