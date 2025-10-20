Personlig assistent till liten kille i Funäsdalen
Vi söker dig som vill vara en del av vår 3-åriga sons liv!
Som vår sons assistent stöttar du honom i hans dagliga förehavanden. Han har ingen egen förflyttningsförmåga, flera funktionsnedsättningar och behöver hjälp med allt i sin vardag. Ditt arbete blir att se till att den fungerar. Arbetsuppgifter kan vara matning, hygien, röreleträning, lek och bus samt det han behöver stöttning i för stunden. Han tycker om att lyssna på musik och dansa, plaska och leka i vatten, hoppa och studsa, läsa böcker och greja med sina saker. Ibland vill han också bara ha sällskap i soffan.
Vi har nu en deltidstjänst ledig som är fördelad på eftermiddagar efter förskolan och på helger. Under lov även dag. Tjänsten passar dig som till exempel studerar och söker ett extrajobb.
Det är viktigt att du är lyhörd och ansvarsfull, kan ta egna initiativ och följa de rutiner som vår son behöver, men också att du är lekfull har lätt för att möta barn på deras nivå. I vår familj finns det syskon och att du kommer arbeta nära hela familjen. Vi ser en god kommunikation som en självklarhet!
Vi bor i Funäsdalen, och dina arbetspass börjar och slutar i hemmet.
• Du behöver tala flytande svenska och kunna förstå och göra dig förstådd enkelt i tal och skrift.
• Du ska vara rökfri
• Vi ser kvinnliga sökanden
• God fysik då lyft ingår
• Du måste ha fyllt 18 år
Meriterande
• Erfarenhet av barn
I denna rekrytering så lägger vi stor vikt på personliga egenskaper, och det viktigaste är att vi klickar som personer!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Som personlig assistent åt barn med funktionsvariation krävs ett särskilt utdrag ur polisens belastningsregister som du kan ansöka om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
