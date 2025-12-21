personlig assistent till Lindesberg kommun
2025-12-21
"Det är viktigt att du anger JB202512 som referens när du söker tjänsten"
Engagerad och lyhörd personlig assistent sökes till 48 årig man i Lindesbergs kommun.
Bor på landet.
lever ett vanligt liv på landet fast lite annorlunda
Det förekommer en del tunga lyft, då kunden har svårt med rörligheten och är rullstolsbunden. Har egen bil som assistenten får köra.
Har stor umgängeskrets och vuxna barn.
Det är viktigt att man är en lugn, empatisk och lyhörd person.
Man ska ha lätt för att känna in ev. behov hos den assistansberättigade.
Varierande arbetstider kvällar, helger, dagtid.
Är du engagerad och brinner för att hjälpa människor så är det dig vi söker.
I detta arbete gäller det att vara flexibel och lyhörd till vad kunden behöver. Ditt uppdrag är att sköta omvårdnaden av kunden i dennes bostad och ute på aktiviteter i enlighet med arbetsgivaren eller den assistansberättigades instruktion. Kunden tycker om att komma utanför hemmet på aktiviteter.
Vi lägger stor vikt på god personkemi mellan assistent och kund samt en god dialog mellan kollegor, anhöriga och arbetsgivaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: rekrytering2@bonucare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JB202512".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559073-8471)
För detta jobb krävs körkort.
