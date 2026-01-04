Personlig assistent till levnadsglad man i Falkenberg, 75 %
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg
Personliga assistenter sökes till levnadsglad man i Falkenberg, 75 %
Levnadsglad man i centrala Falkenberg söker ytterligare en person som kan arbeta dagar, kvällar och varannan helg.
Arbetstiderna är enligt ett rullande schema 08.00-20.00.
Assistansen är dubbel dygnet runt - det betyder att du aldrig jobbar ensam, utan alltid har en kollega vid din sida.
Om uppdraget
Jag är en positiv man i 50+ som tidigare levde ett aktivt liv. På grund av sjukdom är jag nu förlamad med viss rörlighet, men mitt mål är att komma tillbaka - så mycket som möjligt, på mitt sätt. Nu behöver jag hjälp med allt det praktiska i vardagen: förflyttningar, måltider, hygien, hushåll och så vidare.
Du blir en del av det team som hjälper mig att landa hemma igen och forma ett nytt liv, med värdighet, trygghet och så mycket självständighet det bara går.
Vem söker vi?
Du får gärna ha arbetat inom vården och/eller som personlig assistent tidigare.
Som person är du lyhörd, stabil och har en god känsla för ansvar. Du är uppmärksam, kan läsa av stämningar och är inte rädd för fysiskt arbete. Du märker när jag är trött, när jag är på gång och när jag behöver dig som mest - utan att jag alltid behöver säga det rakt ut.
Vad erbjuder vi?
Arbetspass dag, kväll, och helg, 08.00-20.00. Praktisk upplärning i trach-omvårdnad och gastrostomi ges på sjukhuset Tjänsterna tillsätts när vi har hittat rätt assistent, så låter det intressant så skicka in din ansökan.
Tjänsten börjar som timanställning och kan sedan komma att övergå till visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med tjänstgöringsgrad om 75 %.
Ett nära och viktigt jobb - där du verkligen är med och gör livet möjligt för någon annan.
Det är bra bussförbindelser nära mannens bostad.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
