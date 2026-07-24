Personlig assistent till Landskrona
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Landskrona
2026-07-24
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Vill du göra verklig skillnad i någons vardag? Då kanske du är min nya personliga assistent!
Jag är en glad och positiv tjej på 31 år som bor i egen lägenhet i centrala Landskrona och har personlig assistans dygnet runt. Nu söker jag en ny assistent till mitt fantastiska team! Tjänsten innebär arbete dag, kväll, natt (med viss jour) samt helger, med start så snart som möjligt.
Fyra dagar i veckan studerar jag på Komvux, där en assistent följer med mig under dagen. På min fritid tycker jag om att vara ute i naturen och tar gärna långa promenader varje dag. Jag uppskattar om du är en person som kommer med egna idéer och kan inspirera och motivera mig till roliga aktiviteter och rörelse. Jag tycker också om att gå på bio och teater samt besöka djurparker och andra trevliga utflyktsmål.
En viktig del av ditt arbete är att stötta mig i min vardag, bland annat med kosthållning och att hjälpa mig att göra bra val kring mat och dryck. Tillsammans skapar vi en vardag som fungerar och där jag kan må så bra som möjligt.
För mig är struktur, tydlighet och lugn väldigt viktigt. Jag trivs bäst när mina assistenter arbetar på ett tryggt, harmoniskt och lågaffektivt sätt. Samtidigt uppskattar jag personer som har humor, är spontana och gärna skrattar tillsammans med mig – det gör vardagen både roligare och mer meningsfull.
Om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är det meriterande. Har du dessutom erfarenhet av epilepsi är även det meriterande. Du behöver känna dig trygg i ett pedagogiskt arbetssätt och kunna anpassa ditt bemötande efter mina behov.
Om du är en engagerad, lyhörd och positiv person som vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad, hoppas jag att du skickar in din ansökan. Jag ser fram emot att lära känna dig och hoppas att just du vill bli en del av mitt assistentteam! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
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291 54 LANDSKRONA Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10011177