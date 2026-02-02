Personlig assistent till kvinnlig uppdragsgivare i Jönköping- timvik
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-02-02
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
Nu söker vi en timvikarie som kan komplettera vår fina assistentgrupp. Uppdragsgivaren är en kvinna i 50-årsåldern boendes i en lägenhet i Jönköping. Är du en empatisk, mogen och lyhörd personlig assistent? Då kanske det är just dig vi letar efter! Ansök redan idag och ta chansen till ett givande arbete!
Vad innebär tjänsten
Vår kvinna bor i Jönköping i lägenhet och hon har behov av stöd och hjälp i sin vardag.
Arbetsuppgifter som förekommer är personlig omvårdnad, medicinering, hushållssysslor, matlagning samt att assistera vid olika typer av aktiviteter. Uppdragsgivaren tycker om att lyssna på musik, läsa, se på film och åka iväg på utflykter.
Vad krävs
Vi söker dig som är lugn och trygg, empatisk och inger förtroende. Du behöver vara lyhörd för att lära känna uppdragsgivaren på djupet och förstå hennes kommunikation och vilja. Vi tror även att du är pedagogisk i ditt sätt att bemöta, du kan arbeta motiverande och ta egna initiativ för att göra uppdragsgivarens vardag så bra och givande som möjligt. Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård och omsorg eller yrket personlig assistent. Körkort är ett önskemål men inte ett krav i detta uppdrag.
Du behöver vara rökfri och behärska det svenska språket såväl i tal som skrift.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Timvikarier som kan jobba vid behov
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och sovande jour
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelser
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
För mer information kontakta ansvarig arbetsledare Ingela Nilsson, ingela.nilsson@kooperativetolja.se
Är det här tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer ske löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9718669