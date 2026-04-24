Personlig assistent till kvinna på Lidingö!
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö
2026-04-24
Omsorgshuset i Stockholm AB kännetecknas av snabb service med kontinuitet, flexibilitet och tillgänglighet. Vår utgångspunkt är trygghet, självbestämmande, integritet och gott bemötande. Läs mer om oss på www.omsorgshuset.se
Om jobbet
Vi söker en personlig assistent till vår kund som bor på Lidingö. Kvinnan är i 50-års åldern och har diagnoserna Williams syndrom, lindrig intellektuell funktionsvariation och bipolär sjukdom typ 2. En positiv kvinna som uppskattar att hitta på olika aktiviteter. Hon tycker om att sjunga, dansa, lyssna på musik och rita. Hon söker en kvinnlig assistent som kan stötta och motivera henne i utförandet av hennes aktiviteter, samt att bidra till en trygg och säker vardag.
Vi söker assistenter som kan arbeta på fast schemarad främst kväll och natt samt en vid behov varierade tider.
Passen är förlagda 8.00-16.20 kl. 12.45-20.15 samt vaken natt 20.00-08.45.
Vi söker dig som kan arbeta alla dessa tider.
Vem söker vi?
Ett krav är att du tidigare har arbetat som personlig assistent och har erfarenhet av psykiatriska diagnoser. På kundens begäran ser vi kvinnliga sökanden i åldern 30-50 år. Viktiga egenskaper hos dig är att du är tålmodig och noggrann i ditt arbete men även pålitlig och flexibel. Du är lyhörd och ger det där lilla extra. Du har förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och tar ditt arbete som personlig assistent på största allvar. Du har ett stort engagemang och fokus då ditt arbete är viktigt.
Du är rökfri.
Vi lägger stor vikt vid personkemi!
Som personlig assistent är din arbetsplats där kunden befinner sig. Dubbelbemanning förekommer del av dygnet.
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du har erfarenhet av arbete utifrån ett lågaffektivt bemötande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9875273