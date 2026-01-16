Personlig assistent till kvinna i Västerås
Personlig assistent
Om jobbet
Vill du arbeta som personlig assistent med flexibla tider och många varierande uppgifter?
Vi söker nu dig som vill och kan komma in på kort varsel och jobba ensam på nätterna.
Vi vill att du som söker är glad, positiv och värdesätter att arbeta med andra människor. Du ska kunna arbeta i och med grupp, men ska även kunna jobba ensam.
Att skapa en god relation och kunna ha förståelse för hur arbetet fungerar är viktigt!
Önskvärt att du som söker har B-körkort.
Just nu är det vikarie vid behov som vi söker. Det innebär att man kan hoppa in och jobba med kort varsel vid t.ex sjukdom, byta pass med kollegor och ställa upp vid semester m.m.
De pass som finns här är dag, kväll och natt (jour)
Kundens krav och önskemål
B - körkort
Ej pälsallergiker
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Linnéa Englund linnea@novasis.se Jobbnummer
9687468