Personlig assistent till kvinna i Umeå
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill göra skillnad i en annan människas liv – på riktigt.
En kvinna i Umeå söker nu en personlig assistent som vill arbeta som vikarie.
Hon har en fysisk och viss kognitiv funktionsnedsättning som gör att hon behöver stöd i sin vardag. Just nu gäller tjänsten dagtid, men det kan inom kort bli aktuellt med jour på natten.
Om uppdraget
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kvinnans vardag. Hon lever ett aktivt liv när hennes mående tillåter det, och du finns där för att skapa trygghet, kontinuitet och förutsättningar för henne att leva ett rikt och självständigt liv. Eftersom hon ibland är hjärntrött är det viktigt att du kan anpassa dig efter hennes dagsform.
Du behöver också vara medveten om att hon är mycket känslig för starka dofter samt är nötallergiker – hänsyn till detta är avgörande i din roll.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är lugn, tålmodig och lyhörd
Är engagerad och vill bidra till att en annan människa får bästa möjliga livskvalitet
Har förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård/omsorg är meriterande, men din personlighet och inställning är det allra viktigaste.
Om A-Assistans
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har cirka 600 personliga assistenter anställda, och våra kontor finns i Hudiksvall, Karlstad, Göteborg, Stockholm, Östersund och Umeå. Vårt mål är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med stöd av den personliga assistansen.
Vi erbjuder
✔ Kollektivavtal (Fremia/Kommunal – Personlig Assistans)
✔ OB-ersättning, semesterersättning, friskvårdsbidrag (2 000 kr/år)
✔ Fika och små guldkorn i vardagen
✔ En nära arbetsledning och värdegrundsbaserat synsättPubliceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Vi rekryterar löpande – vänta inte med din ansökan.
📩 Gå in på www.a-assistans.se
1️⃣ Klicka på "Jobba hos oss"
2️⃣ Skapa din profil
3️⃣ Sök denna tjänst under "Lediga tjänster" Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett meningsfullt uppdrag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
I kundens hem (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
A-Assistans Umeå Jobbnummer
9987218