Personlig assistent till kvinna i Tyresö
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö
2025-09-10
Vi söker dig som har en trygg personlighet och livserfarenhet. Som personlig assistent kommer du att hjälpa en kvinna med allt från matlagning och städning till personlig omvårdnad och lyft.
Vi värdesätter att du är:
Ansvarsfull och flexibel: Du tar egna initiativ och är anpassningsbar.
Respektfull: Du har full förståelse för att arbetet sker i ett privat hem.
Positiv och ödmjuk: Du bidrar med en lugn och trygg atmosfär.
Språkkunnig: Du behärskar svenska i tal och skrift.
Arbetstid:
Varierande tider. Tjänsten är på 17 timmar per vecka.
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet från en liknande roll
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Linda Idevall, linda.idevall@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Linda Idevall linda.idevall@humana.se 08 572 367 33 Jobbnummer
9502952