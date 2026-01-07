Personlig assistent till kvinna i Täby

Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
2026-01-07


Vi söker nu kvinnliga personlig assistent som kan arbeta och ge stöd till en kund med funktionsnedsättning i Täby.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du nära en person i deras dagliga liv och ger stöd både hemma och på fritiden. Din roll är att assistera kunden så att hen får möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Du hjälper till med allt från personlig hygien och förflyttningar till hushållsarbete och aktiviteter utanför hemmet.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och kan inkludera:

• Hjälp med personlig hygien
• Assistera vid förflyttningar
• Hushållsarbete, som matlagning och städning
• Följande med på aktiviteter utanför hemmet

Vi söker dig som:

• Är ansvarsfull och lyhörd
• Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
• Är van att ta egna initiativ
• Är djurvän, då kunden älskar djur

Om anställningen
Arbetstiderna varierar beroende på kundens behov och kan vara både dag, kväll samt helger.

Ersättning
individuell lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se

Jobbnummer
9670466

