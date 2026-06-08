Personlig assistent till kvinna i Nyköping
Futura Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2026-06-08
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Nu söker vi en kvinnlig personlig assistent till vår kund med eget boende i Nyköping.
Som personlig assistent kommer du att vara henne behjälplig med allt som kan uppkomma i vardagen, allmänna hushållsgöromål samt personlig omvårdnad.
Vi söker en rökfri, mogen, kvinnlig assistent som tycker om att arbeta med människor, är positiv och kreativ. Du har en god människosyn som avspeglar sig i ett positivt förhållningssätt och bemötande, samt är lyhörd inför kundens önskemål samtidigt som du kan ta egna initiativ. Viktigt att följa de rutiner som finns.
Arbetstiden varierar under dygnets alla timmar måndag till söndag.
Inget krav på tidigare erfarenhet som personlig assistent krävs, men är meriterande. Stor vikt läggs på personkemin.
Lön enligt kollektivavtal. Tillträde snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@futura-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvinna Nyköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futura Assistans AB
(org.nr 556659-0567) Arbetsplats
Futura Assistans AB Jobbnummer
9952807