Personlig assistent till kvinna i Malmö

Strandbergs Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-08-08


Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Vi söker kvinnlig assistenter.
Du kommer arbeta i brukarens hem och vara behjälplig i alla vardagliga situationer såsom matlagning, tvätt, städning och personlig hygien, följa med på läkarbesök.
Du kommer få en egen schema rad och arbetstiderna är förlagda på dagtid 3 dagar i veckan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: gitte@strandbergs-assistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent till kvinna i Malmö".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Strandbergs Personlig Assistans AB (org.nr 556861-6238)
Helmfeltsgatan 2 (visa karta)
211 48  MALMÖ

Jobbnummer
9451091

