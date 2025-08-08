Personlig assistent till kvinna i Malmö
Strandbergs Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-08-08
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Vi söker kvinnlig assistenter.
Du kommer arbeta i brukarens hem och vara behjälplig i alla vardagliga situationer såsom matlagning, tvätt, städning och personlig hygien, följa med på läkarbesök.
Du kommer få en egen schema rad och arbetstiderna är förlagda på dagtid 3 dagar i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: gitte@strandbergs-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent till kvinna i Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strandbergs Personlig Assistans AB
(org.nr 556861-6238)
Helmfeltsgatan 2 (visa karta
)
211 48 MALMÖ Jobbnummer
