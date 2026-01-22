Personlig assistent till kvinna i Lysekil
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lysekil Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lysekil
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker timvikarier och sommarvikarier till vår kund i centrala Lysekil
Om uppdraget
Vår kund är en kvinna i 60 års åldern som sitter i rullstol och även saknar tal. Hon har assistans dygnet runt med några timmar dubbelbemanning per dag. Vår kund behöver assistentens stöd vid förflyttningar och hjälp med allt som hör vardagen till så som personlig hygien, matlagning, träning och hushållssysslor. Kunden uppskattar goda middagar, att dricka kaffe och att komma ut på långa promenader, som därför är viktiga moment under dagen.
Vem vi söker
För att passa som assistent hos vår kund ser vi att du är en positiv, empatisk och lugn person. Du har ett stort engagemang för ditt arbete och att ge det lilla extra för kundens livskvalitet i vardagen.
Eftersom vår kund saknar tal är det extra viktigt att du är lyhörd och kan läsa av övrig kommunikation som via ögon, ljud och kroppsspråk. Det är också viktigt att du är ordningsam och noggrann och dels följer uppsatta rutiner men också kan ta egna initiativ när det behövs.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som personlig assistent.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Passen är förlagda dag, kväll och vaken natt.
Anställningsform: Timanställning, med möjlighet till schema under sommaren.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Som personlig assistent hos oss är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa livskvalitet viktigare än vad som står i ditt CV. Vi ber dig bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, tillsammans med ett CV som kompletterar bilden av dig i din ansökan.
Känns den här tjänsten rätt för dig? Tveka inte att söka! Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
