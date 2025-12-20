Personlig assistent till kvinna i Luleå
Ren Assistans Nord AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2025-12-20
Assistansen blir som bäst när två människor kan känna sig trygga med varandra.
Du som är assistent ska känna att den du kommer hem till är en människa som du kan känna dig avslappnad med och inte bara assisterar utan också lära känna.
Grunden för allt arbete utgår alltid från kunden.
Vi väljer att kalla brukaren för kund då hen köper en servicetjänst av oss.
Ren assistans vision är inte att bli så stora som möjligt utan vi satsar istället på att växa i en stabil takt och att vara det trygga alternativet för alla som vill bli en del av Ren assistans.Publiceringsdatum2025-12-20Företaget
• Jag söker dig som är positiv, ordningsam, lyhörd och en ickerökare.
• Du bör inte ha katt allergi och du måste prata och förstå Svenska bra.
• Du får gärna vara aktiv och i god fysisk form
• Jag är en glad social kvinna i 50 års ålder som söker en glad, trevlig och ordningsam kvinnlig assistent som är intresserad av att arbeta på en fast rad eller som vikarie när behov finns.
• Jag bor i en lägenhet strax utanför centrala Luleå med mina två katter som du också kommer hjälpa mig att aktiver och ta hand om.
• Dina arbetsuppgifter är vanliga hushållssysslor, personlig hygien, förflyttningar, inköp av mat och sköta om mina katter.
• Jag sitter i en elrullstol dagligen och har behov av lift förflyttning till dusch.
Meriterande om du tidigare arbetat med liftar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: ansokan@renassistans.se Arbetsgivare Ren assistans nord AB
(org.nr 559087-1454)
Axel Mårds Väg 97 (visa karta
)
975 92 LULEÅ Arbetsplats
Ren Assistans Nord AB Jobbnummer
9658237