Personlig assistent till kvinna i Linköping, 15-50%
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en rullstolsburen kvinna i 50-årsåldern i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och positiv. Du har lätt för att ta till dig instruktioner och har nära till skratt. Är du dessutom hundvan är det ett plus. Du bör vara frisk i kroppen och gärna van att röra på dig. Vi förväntar oss att du är rökfri då kunden har astma. Då en stor del av arbetet bygger på att förstå instruktioner och agera utefter dem så är det viktigt att du som söker har goda kunskaper i det svenska språket, alternativt att du kan komplettera med engelska. Då brukaren använder elrullstol utomhus är det viktigt att du kan cykla med henne.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med en levnadsglad positiv kvinna. I arbetet kommer du få hjälpa till med de grundläggande behoven, samt vara hennes förlängda armar och ben i vardagen.
Vi söker nu en assistent till en tjänst omfattande 15-50 %. Arbetstiderna är dag, kväll och helg.
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns främst i Östergötland.
Som anställd hos Björkö Assistans AB får du utbildning, rätt till den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent. Vi har korta kontaktvägar vilket innebär att du kommer ha en tillgänglig områdeschef och ledning. Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2507-0039-28". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727), http://www.bjorkoassistans.se
Industrigatan 11 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Björkö Assistans AB Kontakt
Terese Svanström jobb@bjorkoassistans.se Jobbnummer
9459910