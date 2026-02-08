Personlig assistent till kvinna i Lidköping
2026-02-08
A-Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna bosatt i Lidköping, tjänsten är en fast tjänst på 69%.
Arbetet utförs under dygnets alla timmar alla vardagar såsom helg
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga uppgifter som tex: hjälp i matsituationen, på - och avklädning, förflyttning, daglig träning och personlig hygien. Matinköp, städning och matlagning ingår också i det dagliga arbetet
Du arbetar där kunden väljer att vara; vilket innebär i kundens hem och på aktiviteter utanför hemmet.
Erfarenhet och utbildning är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Observera att vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till marcus.edmark@a-assistans.se
, märk din ansökan med 419.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda och vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt
Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Framgår i annons Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lidköping". Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidköping Jobbnummer
9729584