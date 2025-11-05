Personlig assistent till kvinna i Lidköping
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2025-11-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Lidköping
, Vara
, Essunga
, Grums
, Karlstad
eller i hela Sverige
A-Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna bosatt i Lidköping, till och börja med som timvikarie
Arbetet utförs under dygnets alla timmar alla vardagar såsom helg.
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga uppgifter som tex: hjälp i matsituationen, på - och avklädning, förflyttning, daglig träning och personlig hygien. Matinköp, städning och matlagning ingår också i det dagliga arbetet
Du arbetar där kunden väljer att vara; vilket innebär i kundens hem och på aktiviteter utanför hemmet.
Erfarenhet och utbildning är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Observera att vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda och vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt
Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Framgår i annons Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lidköping". Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidköping Jobbnummer
9589985